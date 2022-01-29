Найроби, , 01:35 — REGNUM Правоохранительные органы Кении задержали двух подозреваемых в контрабанде слоновой кости у границы с Угандой. Об этом сообщает пресс-служба полиции кенийского округа Бусиа.

Слон

Сообщается, что среди задержанных — гражданин Кении и гражданин Уганды. Их задержали вечером 27 января с грузом слоновой кости, общий вес которой оценивается в 26 килограммов. Предполагается, что контрабанду им удалось провезти с территории Уганды.

При этом в полиции уточнили, что подозреваемые пытались скрыться с места происшествия на мотоцикле. Сейчас они находятся под арестом в ожидании суда.