29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:41 — REGNUM Масштабные боестолкновения между вооружёнными силами Таджикистана и Киргизии на границе двух республик стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 января в социальной сети Facebook.

Военный Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Когда это всё закончится? Когда эти республики уже наиграются в танчики и солдатиков? Все страны бывшего СССР словно с ума посходили!» — отмечает Olga Z.

Многие пользователи оказались в настоящем шоке от того, что страны, которые долгое время были частью единого государства, а ныне являются союзниками по ОДКБ, устроили кровопролитие на приграничной территории.

«И это участники ОДКБ? Они же должны быть союзниками! Что им там делить?!» — удивляется Карен Х.

ОДКБ Odkb-csto.org

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные приграничные конфликты играют на руку российским злопыхателям.

«А кто-то смотрит, потирая руки, и радуется — задача выполнена. Веками жили бок о бок. Что им там делить? Это только на радость врагам! Где мудрость?!» — вопрошает Елена С.

«Мы уже знаем, где подобные сценарии пишутся. И кто режиссёр, вернее продюсер, мы точно прекрасно знаем», — отмечает Дмитрий Т.

«Просто так, без поддержки в организации извне, такие столкновения не случаются. За всеми этими событиями притаилась некая сила, которая не хочет пока выходить из тени», — считает Tourist K.

Часть людей полагает, что подобные столкновения не происходят без участия третьих лиц. Граждане подозревают, что в этот раз постарался не только коллективный Запад, но и Турция.

«А вот и ещё один регион, а точнее сразу два, которые намереваются вспыхнуть вслед за Казахстаном. России готовят ещё подарочки. А кто это делает? А тот, кому это всё выгодно. Западу, включая Турцию, у которой очень много планов на счёт тюркского мира», — пишет Олег С.

«Виднеются уши Эрдогана в этом конфликте. Не надоело нашим властям изображать дружбу с Турцией? Разве неясно, что Анкара активно работает над деструктивными процессами в Средней Азии? Это сфера её влияния, а Москва свою силу в данном регионе пока не теряет, но и не наращивает, что крайне опасно!» — написал Леонид С.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Россию ждет ещё много подобных сюрпризов на территории союзных республик.

«Так называемый Запад не даст бывшим республикам Советского Союза жить спокойно. Народы Киргизии и Таджикистана, это всё не стоит того! Живите мирно!» — призывает Metin A.

Нашлись и те, кто просто призвал жителей Таджикистана и Киргизии не становиться жертвами междоусобных войн, а начать смотреть на вещи более ответственно и стремиться к миру.

«Чего кому не хватает? Люди, живите мирно! Есть кусок хлеба, здоровы родные, над вами мирно светят на небе звёзды. Жизнь одна, и отдавать её ради портфелей гнилых политиканов не стоит!» — обращает внимание Антонина С.

Напомним, 27 января на границе Таджикистана и Киргизии произошли масштабные боестолкновения между вооружёнными силами республик. МЧС Киргизии сообщило о том, что из-за вооружённого конфликта, произошедшего на киргизско-таджикской границе, эвакуировано 24 237 человек, проживающих в приграничных районах Киргизии.