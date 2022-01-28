Нджамена, 29 января, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Не менее 14 человек стали жертвами столкновений на фоне конфликта двух общин на востоке Чада, 28 января сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя чадского правительства.

Адриан Ван Остаде. Драка

24 января в городе Абеше прошла акция протеста. Представители одной из местных общин выразили недовольство тем, что другая община проводит свое торжественное мероприятие на чужой территории. В ситуацию попытались вмешаться сотрудники правопорядка. Вспыхнули беспорядки, которые продолжались двое суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило о том, что в регионе Западный Дарфур в Судане погибли по меньшей мере девять человек из-за конфликта между арабскими и негритянскими племенами. Кроме того, около 11 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.