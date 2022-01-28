Генуя, Италия, , 23:03 — REGNUM 28 января итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что 25-летний немецкий атакующий полузащитник Надим Амири покидает Бундеслигу и леверкузенский «Байер-04» и присоединяется к «Дженоа».

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Также сообщается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Трансферная стоимость Амири, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Надима Амири два забитых мяча и две результативные передачи в двадцати матчах за «фармацевтов» во всех турнирах. Суммарно на поле полузащитник провел 654 минуты.

Ранее сообщалось, что 36-летний бывший полузащитник сборной Швейцарии Валон Бехрами расторг контракт с «Дженоа». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.