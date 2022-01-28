Вашингтон, 28 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу кризиса на Украине пройдет 31 января, несмотря на сопротивление России, сообщает 28 января агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника высокого ранга из администрации США.

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По утверждению агентства, в США считают, что это заседание предоставит России возможность объяснить свои действия на границе с Украиной и обозначить возможный путь для дипломатического урегулирования кризиса.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия намерена предотвратить заседание Совбеза ООН по данной теме.

«Я не могу припомнить другой случай, когда член Совета Безопасности предлагал обсудить свои собственные необоснованные обвинения и предположения как угрозу международному порядку от кого-то еще. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат этот очевидный пиар-ход, постыдный для репутации Совета Безопасности ООН», — написал по этому поводу заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.