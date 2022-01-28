Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Новые американские санкции против России, которые будут введены, если Вашингтон сочтёт, что российские войска «напали на Украину», предусматривают запрет на экспорт в РФ высоких технологий, пишет 28 января The Wall Street Journal.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал источник в американской администрации, также под санкции подпадут операции с суверенным долгом и ряд российских банков, в том числе ВТБ. Список, существующий на сегодняшний день, может быть скорректирован.

Добавим, что источник не упомянул ни вариант отключения России от SWIFT, ни санкций против «Северного потока — 2». Также не упоминаются российские энергокомпании.

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