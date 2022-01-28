Москва, 28 января, 2022, 21:08 — ИА Регнум. По требованию американской стороны в 2022 году покинуть США должны 55 российских дипломатов, сообщил 28 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице российского диппредставительства в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа», — рассказал Антонов.

Он уточнил, что по требованию США, 27 сотрудников посольства РФ должны уехать из Соединённых Штатов не позднее 30 января, а ещё 28 — не позднее 30 июня.

«Что касается наших ответных действий, слово остаётся за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — отметил Антонов.

Напомним, ранее Анатолий Антонов сообщил, что Госдепартамент США угрожает поставить вопрос о его отъезде, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла.