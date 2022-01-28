Киев, 28 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Приглашение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова «приехать в Сочи» вызвало негативную реакцию со стороны украинского президента Владимира Зеленского. На пресс-конференции 28 января он отметил, что Сочи ассациируется у него с лыжами, а не с серьёзным диалогом.

Вид Одессы в лунную ночь. Иван Айвазовский. 1861

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Он сказал, что готов говорить с российским руководством, однако не в Сочи. По его словам, его приглашают с таким расчётом, чтобы он не согласился.