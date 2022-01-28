Берлин, , 21:28 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 190 148 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 170 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 28 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Взятие анализа на коронавирус. Германия Raimond Spekking

За весь период с начала пандемии в Германии выявлено уже 9 429 079 носителей коронавируса, подтверждено, 117 484 случая смерти от COVID-19. Излечились от заболевания почти 7,5 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1073 случая на 100 000 человек.