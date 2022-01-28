Мурманск, 28 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Мурманская область достигла уровня коллективного иммунитета в 80,5%, сообщает оперштаб.

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«Я надеюсь, что северяне продолжат проходить вакцинацию и вовремя ревакцинироваться, чтобы снижать вероятность заболевания и переносить ковид легче», — прокомментировал данные губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в СЗФО ковидом болеют 143 тысячи человек, из них более 13 тысяч — в Мурманской области.