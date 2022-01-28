Липецк, 28 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Липецкой области режим самоизоляции для граждан старше 60 лет продлён до марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционная работа

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

На основании предписания главного санитарного врача региона в постановление администрации, регулирующее борьбу с коронавирусом, внесены изменения. Согласно обновлённому документу, самоизоляция для старшего поколения будет действовать до 28 февраля включительно.

Людям старше 60 лет не рекомендуется покидать место проживания или фактического нахождения, необходимо ограничить контакты. Исключения делаются для обращения за медицинской помощью, посещения ближайшего к дому магазина, выгула домашних животных, выноса мусора, а также для прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Работодателям необходимо перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу, если такой формат возможен по роду деятельности.

Для помощи старшему поколению в период пандемии в Липецкой области работает волонтёрский штаб.