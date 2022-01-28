Ижевск, 28 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Удмуртии с 24 января на работу в больницы Удмуртии дополнительно привлечено 354 человека. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики, со ссылкой на вице-премьера Эльвиру Пинчук.

Zdrav.nso.ru Инфекционный госпиталь городской больницы № 1. Новосибирск

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На фоне роста заболеваемости COVID-19 на уровне медицинских организаций сформированы планы оперативного реагирования в случае кратного увеличения пациентов с коронавирусом. В настоящее время общая потребность в студентах Ижевской государственной медицинской академии и Республиканского медицинского колледжа для привлечения в учреждения первичного звена составляет 793 человека.

На республиканские «горячих линиях» по вопросам коронавируса звонки принимают 84 оператора. Для медпомощи амбулаторным пациентам сформировано 113 медицинских бригад и 14 бригад скорой помощи, число скорых в случае необходимости возможно увеличить до 24 бригад.

Запас лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов составляет более 522 тыс. упаковок, запас лекарств для лечения в стационаре составляет около 43,5 тыс. упаковок — он рассчитан на 1,5 месяца.

Для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией работают 10 ковид-центров на 1315 мест, сейчас около 20% коек свободны. При необходимости республика готова увеличить число ковид-центров до 26, коечный фонд в этом случае увеличится до 3,3 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские организации Удмуртии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 переведены на семидневный режим работы. При этом по субботам и воскресеньям вызовы на дом и оказание медицинской помощи будут осуществляться только в отношении пациентов с признаками ОРВИ или коронавирусной инфекции в период с 8:00 до 14:00.

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