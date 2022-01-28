Ижевск, 28 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Медицинские организации Удмуртии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 переведены на семидневный режим работы. Об этом заявила вице-премьер республики Эльвира Пинчук, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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При этом по субботам и воскресеньям вызовы на дом и оказание медицинской помощи будут осуществляться только в отношении пациентов с признаками ОРВИ или коронавирусной инфекции в период с 8:00 до 14:00.

За дополнительное время работы медикам будет предоставлен дополнительный выходной в будний день или оплата за отработанное время.

При осмотре пациентов на дому теперь врач может не дожидаться положительного результата пцр-теста на коронавирус, а при подозрении на него выдать препараты пациенту.

По словам Пинчук, в течение последних 14 дней наблюдается рост заболеваемости COVID-19 на территории республики. В Удмуртии преимущественно циркулируют два штамма — «дельта» и «омикрон». В структуре заболевших около 13% составляют дети до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 28 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 684 731 человек. Второй компонент препарата получили 535 895 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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