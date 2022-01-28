Курск, 28 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Курской области за последние десять дней количество вызовов в детских поликлиниках увеличилось в 2,6 раза, во взрослых — на 65%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация стремительно развивается. Мы видим рост числа инфицированных коронавирусом в регионе. Из-за кратного увеличения количества заболевших начались некоторые проблемы в поликлиниках по вызову врача на дом, увеличилось время дозвона. На это прошу обратить внимание. Все силы и средства должны быть мобилизованы», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 января поликлиники приостановят диспансеризацию и профилактические медосмотры. Также могут быть снижены объёмы амбулаторной медпомощи.