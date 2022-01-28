Оренбург, 28 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области госпитализировали ещё 105 человек с коронавирусной инфекцией, что на 10 больше, чем днем ранее. Об этом 28 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стоит отметить, суточный показатель выздоровлений по-прежнему превышает суточное число госпитализаций: 234 против 105. На сегодняшний день в стационарах 21 пациент находится на искусственной вентиляции лёгких, 334 оренбуржца — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

В регионе с начала пандемии зафиксировано 114 630 случаев заражения коронавирусом, в том числе 829 — за последние сутки. По причине COVID-19 скончались 3582 оренбуржца. За последние стуки подтверждено три летальных исхода.