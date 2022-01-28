Йошкар-Ола, 28 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) направил официальное обращение вице-премьеру РФ, руководителю федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяне Голиковой с предложениями принятия ряда мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи населению в условиях вспышки заболеваемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Марийского рескома КПРФ.

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В своём обращении депутат Казанков, сам по профессии врач-невропатолог, ранее работавший в Шелангерской врачебной амбулатории, выразил озабоченность в связи с тяжелой ситуацией в регионах, в частности Марий Эл, где принято решение о прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также поставил под сомнение статистику заболеваемости. При этом парламентарий отметил, что «в столице республики городе Йошкар-Ола пациенты вынуждены стоять на улице в очередях, чтобы попасть на приём к врачу в поликлинике».

«Очевидно, что аналогичные проблемы в ближайшее время могут возникнуть и в других регионах страны, — отмечает депутат.

Сергей Казанков «Во-первых, расхождения в официальных данных ставят под сомнение число граждан, реально заразившихся ковидом. К примеру, по данным Управления Роспотребнадзора по Марий Эл на 27 января 2022 г., новый омикрон-штамм ковид был обнаружен лишь у 20 пациентов. При этом число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло с 35−40 до 250 человек в сутки. Среди общего числа госпитализированных доля пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией составляет лишь 3%. Таким образом, либо система тестирования организована некорректно, либо надо признать, что вспышка заболеваемости связана с некоей иной инфекцией. Полагаю, что верно первое. Причем бесплатными лекарствами для лечения амбулаторно обеспечиваются лишь пациенты с подтвержденным диагнозом «ковид». Прошу принять меры для проведения бесплатных качественных ПЦР-тестов всем пациентам с признаками простудных заболеваний».

По мнению депутата, необходимо активнее внедрять в регионах практику оформления больничных листов без посещения поликлиник. Приказ Минздрава России позволяет это делать с 1 января текущего года, однако на местах он реализуется крайне медленно.

Кроме того, Сергей Казанков предлагает отменить бесполезную практику проверки QR-кодов при посещении общественных мест. Как оказалось, вакцинация не является гарантией защиты от «Омикрона», а скопления людей, которые возникают при проверке кодов, увеличивают вероятность заражения.

«В-четвертых, вспышка заболеваемости вынуждает региональные власти приостанавливать оказание плановой медицинской помощи. При этом освободившихся медицинских работников привлекают к оказанию экстренной помощи больным. Очевидно, что в таких условиях повышается нагрузка и увеличиваются риски заражения для всего медицинского персонала, независимо от того, была официально подтверждена работа с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, или нет. Прошу Вас рассмотреть возможность введения стимулирующих выплат всему медицинскому персоналу на период вспышки заболеваемости населения.

Сергей Казанков В-пятых, к оказанию помощи амбулаторным больным широко привлекаются волонтёры. Например, в Республике Марий Эл объявлена акция «Подвези врача», в ходе которой на волонтёров фактически возлагаются функции водителей «Скорой помощи». Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления волонтёрам дополнительных страховых гарантий на случай заражения коронавирусной инфекцией, как это сейчас предусмотрено для медицинских работников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина заявила, что в 35 регионах уровень госпитализации выше, чем по стране в целом. Наиболее высокий — более 30% — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях и Марий Эл, более 50% — в Северной Осетии, более 60% — в Туве.