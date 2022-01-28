Голиковой: депутат не верит статистике COVID и жалуется на очереди на улице
Йошкар-Ола, 28 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) направил официальное обращение вице-премьеру РФ, руководителю федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяне Голиковой с предложениями принятия ряда мер, направленных на повышение доступности медицинской помощи населению в условиях вспышки заболеваемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Марийского рескома КПРФ.
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В своём обращении депутат Казанков, сам по профессии врач-невропатолог, ранее работавший в Шелангерской врачебной амбулатории, выразил озабоченность в связи с тяжелой ситуацией в регионах, в частности Марий Эл, где принято решение о прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также поставил под сомнение статистику заболеваемости. При этом парламентарий отметил, что «в столице республики городе Йошкар-Ола пациенты вынуждены стоять на улице в очередях, чтобы попасть на приём к врачу в поликлинике».
«Очевидно, что аналогичные проблемы в ближайшее время могут возникнуть и в других регионах страны, — отмечает депутат.
По мнению депутата, необходимо активнее внедрять в регионах практику оформления больничных листов без посещения поликлиник. Приказ Минздрава России позволяет это делать с 1 января текущего года, однако на местах он реализуется крайне медленно.
Кроме того, Сергей Казанков предлагает отменить бесполезную практику проверки QR-кодов при посещении общественных мест. Как оказалось, вакцинация не является гарантией защиты от «Омикрона», а скопления людей, которые возникают при проверке кодов, увеличивают вероятность заражения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина заявила, что в 35 регионах уровень госпитализации выше, чем по стране в целом. Наиболее высокий — более 30% — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях и Марий Эл, более 50% — в Северной Осетии, более 60% — в Туве.