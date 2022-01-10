Москва, 10 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Как Михаил Карисалов повлиял на развитие СИБУРа и всей нефтехимической отрасли России

SIBUR’s Image Library Михаил Карисалов, член правления ПАО «СИБУР Холдинг» — председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР»

Производство полимеров в мире ежегодно растет на 5−7%, а мировой рынок нефтехимии увеличивается на 2−3% в год. Кроме того, в России в отличие от стран Запада, даже в 2020 году несмотря на пандемию производство этилена, полимеров и пропилена выросло в среднем на 25−30%.

Крупнейшим игроком на рынке нефтехимии в СНГ является холдинг СИБУР, который занимает до 70% в определенных сегментах рынка России: на производство компании приходится 40% всего производимого в стране полиэтилена и 50% полпропилена.

Одним из многолетних руководителей компании является Михаил Карисалов — топ-менеджер, увлекающийся античным искусством и работающий в нефтехимии еще с начала нулевых годов.

Начало пути

Срок работы Михаила Карисалова в структурах СИБУРа насчитывает почти 20 лет. В 2003 году топ-менеджер был приглашен в компанию на должность советника президента Александром Дюковым, который тогда занимал пост главы компании. Первыми проектами Карисалова в СИБУРе стало формирование блока централизованных закупок, которые он реализовал, занимая должности директора департамента материально-технического снабжения и капитального строительства.

После того, как Карисалов решил данную задачу, в 2006 году он был впервые назначен генеральным директором одной из структур холдинга — ОАО «СибурТюменьГаз», под контролем которой находились активы в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области. Находясь на посту генерального директора Карисалов отвечал за развитие мощностей попутного нефтяного газа, которые в последствии стали одним из основных активов предприятия. Кроме того, также занимался выстраиванием отношений с недропользователями регионов присутствия для формирования договоренностей о сырьевом обеспечении СТГ.

Кроме того, с 2006 по 2011 года Михаил Карисалов также занимал должность вице-президента и руководителя дирекции углеводородного сырья, которая также отвечала за сырьевое обеспечение СИБУРа, которое позволило компании активно наращивать объемы производства.

Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат

Одним из ключевых объектов СИБУРа является Западно-Сибирский нефтехимический комбинат (ЗСНХ), расположенный в Тобольске. Это предприятие является крупнейшим в России по производству побочных продуктов нефтедобычи: широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ), полимеров, этилена и пропилена. Совокупная мощность ЗСНХ составляет порядка 2 млн тонн продукции в год, что является абсолютным рекордом среди подобных предприятий в стране.

Между тем, именно Михаил Карисалов руководил строительством Запсибнефтехима, находясь на должности генерального директора «Тобольск-Полимера», который в последствии вошел в ЗСНХ. Под операционным управлением Карисалова строительство комбината было завершено в установленные сроки и в рамках бюджета.

«Главный результат запуска «Запсибнефтехима» — это завершение трансформации СИБУРа в нефтегазохимическую компанию мирового уровня. Эта стройка увеличила наши мощности по полимерам втрое. Еще шесть-семь лет назад доля нефтехимии в наших доходах составляла лишь 20−30%. Даже два года назад на сегмент газопереработки все еще приходилось около 60% операционной прибыли. А с выходом комплекса на полную мощность те же 60% будут приходиться уже на нефтегазохимию», — говорил в своем интервью Михаил Карисалов, объясняя значение ЗСНХ для компании.

В то же время, благодаря запуску Запсибнефтехима Россия впервые стала чистым экспортером двух самых популярных видов полиэтилена — линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена низкого давления.

В декабре 2020 года промышленную площадку СИБУРа в Тобольске посещал президент России Владимир Путин, а губернатор Тюменской области Александр Моор отмечал, что строительство ЗапСибНефтехима стало крупнейшим инвестиционным проектом в Тюменской области, в реализации которого участвовали в том числе местные строительные и сервисные организации. Выход комплекса на проектную мощность укрепит статус Тюменской области в качестве региона-локомотива. Уже по итогам 10 месяцев первого года работы ЗапСибНефтехима рост индекса промышленного производства в категории «Обрабатывающие производства» в Тюменской области составил 158,9%.

Промышленный интернет вещей

Одним из ключевых инновационных решений СИБУРа на рынке нефтехимии стало активное развитие AR-технологий и интернета вещей. В интервью летом 2021 года председатель правления компании Дмитрий Конов отмечал, что цифровизация помогла компании бесперебойно продолжить производить продукцию во время пандемии и локдауна."Автоматизация и цифровизация в пандемию позволила нам в ряде случаев поменять режим работы с физического присутствия на объекте, на удаленный. Это дало свои преимущества. Например — не останавливать производства и продолжать работать в условиях пандемии», отмечал Конов.

Работа по развитию цифровых решений — в частности разработке комплексов дополненной реальности и IIoT, ведется в СИБУРе уже несколько лет. В 2019 году под руководством Михаила Карисалова был разработан программно-аппаратный комплекс «Удаленный эксперт AR» и комплекс решений в области интернета вещей. Благодаря этим решениям СИБУР по разным оценкам за 3 года сэкономил около 59 миллиардов рублей на командировках и сокращении простоя предприятий. В 2021 году продукты компании были признаны лучшим решением в отрасли нефтегазохимии в двух номинациях премии от ComNews.

Слияние с ТАИФом

Одной из главных M&A-сделок в России в 2021 году стало объединение СИБУРа с татарстанским нефтегазохимическим холдингом ТАИФ. Сумма сделки по разным оценкам могла составить от 4 до 7 млрд долларов.

Михаил Карисалов в рамках сделки руководил процессом взаимной интеграции двух компаний, занял пост члена совета директоров ТАИФ и стал председателем СД Нижнекамскнефтехима. На этих должностях активно участвовал и продолжает участвовать в обмене производственным опытом компаний, внедрением совместных технологий. Также Михаил Карисалов контролирует процесс формирования оптимальной логистической цепочки между предприятиями СИБУРа в Сибири и Татарстане

Уже после объединения компаний одним из главных результатов сделки стал пятикратный рост масштаба общего бизнеса по пластикам, эластомерами и органическому синтезу в сравнении с 2020 годом. Кроме того, по оценкам самой компании сделка позволит ей войти в Топ-5 мировых производителей нефтехимии уже к 2030 году. Это также позволит значительно увеличить долю российской нефтехимии во всем мире.

Личная биография

Михаил Карисалов родился в Ленинграде в 1973 году. Окончил в 1998 году Российскую академию госслужбы (РАГС) при президенте РФ. В 2010 году получил образование по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» в Тюменском нефтегазовом университете.

Дедушка Карисалова — Иван Георгиевич Карисалиди родом из Салоник (Греция), откуда переехал вместе с родителями в Сочи в начале двадцатых годов прошлого века. Был депортирован во времена Сталина вместе с другими греками Причерноморья в Красноярск. После смерти Сталина в 1953 году переехал в Ленинград и занялся строительством, стал крупным руководителем. Бабушка — Галина Николаевна Михайлова, коренная жительница Петербурга, прошла блокаду.

Мама Карисалова — Ирина Карисалова, преподавала в классе фортепьяно, коллекционировала антикварное искусство с 80-х годов XX века.

Жена Михаила Карисалова — Елена, основатель фонда Still Art Foundation, управляющего собранием западной фэшн-фотографии XX и XXI веков.

Сам Карисалов удостоен множества премий и наград, является крупным благотворительным деятелем, с 2001 года входит в Патриарший попечительский совет по восстановлению Валаамского монастыря. Удостоен благодарности президента Российской Федерации, премий правительства и минкультуры.