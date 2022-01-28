Ливерпуль, Великобритания, , 17:37 — REGNUM «Ливерпуль» предложил «Порту» 40 миллионов евро за 25-летнего атакующего полузащитника сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса. Еще 25 миллионов евро, как сообщает журналист Фабрицио Романо, предусмотрены в качестве бонусов.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Луис Фернандо Диас принял участие в восемнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Диас перешел в «Порту» 10 июля 2019 года из колумбийского клуба «Атлетико Хуниор» за 7,22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.