Ливерпуль, Великобритания, 28 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. «Ливерпуль» предложил «Порту» 40 миллионов евро за 25-летнего атакующего полузащитника сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса. Еще 25 миллионов евро, как сообщает журналист Фабрицио Романо, предусмотрены в качестве бонусов.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Луис Фернандо Диас принял участие в восемнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Диас перешел в «Порту» 10 июля 2019 года из колумбийского клуба «Атлетико Хуниор» за 7,22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.