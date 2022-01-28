Красногорск, 28 января, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье достиг 74,4%. Об этом 28 января сообщается на официальном портале о распространении COVID-19 в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

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Всего на территории региона первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 5 020 615 человек. Полный курс вакцинации прошли 4 814 991 жителей Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на территории Московской области в медицинские учреждения были доставлены 769 человек с COVID-19.