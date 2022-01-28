Москва, 28 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил нежелание украинских парламентариев приехать в Россию на фоне роста напряженности.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Ответ прост: не едут, потому что прекрасно знают — Россия с Украиной воевать не будет», — отметил Володин в телеграм-канале.

В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался глава МИД России Сергей Лавров.

«Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства», — указал Володин.

Ранее президент Владимир Путин в своей статье подчёркивал: «Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её гражданам».

«Сегодня особая ответственность лежит на депутатах Рады. Им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны», — рассуждает спикер Госдумы.

«Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — резюмировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью «России 24» задал своим коллегам — депутатам Рады резонный вопрос: «Почему не откликнуться на приглашение и не приехать в Россию — в ту страну, которая якобы угрожает вторжением, — чтобы сесть за стол и путём переговоров добиваться мира?».

В Госдуме ждут главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с депутатами Верховной рады Украины для выработки решений в рамках парламентского измерения, сообщил раннее спикер Госдумы Володин.