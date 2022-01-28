Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о необоснованном завышении цен на бензин в отношении компаний «Лукойл — Центрнефтепродукт» и «Газпромнефть — Региональные продажи», работающие в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Федеральная антимонопольная служба Fas.gov.ru

По словам замглавы ФАС Виталия Королёва, «дочки» Газпрома и Лукойла подозреваются в коллективном доминировании на товарном рынке нефтепродуктов и нарушении Закона о защите конкуренции.

Эти компании продают автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензина марки АИ-92 и АИ-95.

Также антимонопольная служба отмечает, что сразу в нескольких российских регионах выявлены случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В результате чего компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.