София, , 16:27 — REGNUM Новая паромная линия, соединяющая болгарский город Русе с румынским населенным пунктом Джурджу, будет введена в эксплуатацию не позднее конца июня 2022 года. Об этом 28 января заявил министр транспорта и коммуникаций Болгарии Никола Сыбев, сообщает софийская газета «Монитор».

У паромной переправы Марина Каширская © ИА REGNUM

Свое заявление Сыбев сделал после встречи с главой минтранса Румынии Сорином Гриндяну в болгарской столице. По официальной информации, уже в марте нынешнего года Бухарест и София попишут соглашение о порядке регулирования движения через несколько участков реки Дунай.

Предполагается, что соответствующий паром, работа которого будет осуществляться круглосуточно, сможет ежедневно обслуживать тысячи пассажиров и сотни тонн грузов.

Напомним, 28 января Гриндяну прибыл в Болгарию с рабочим визитом. В ходе переговоров с руководством минтранса Болгарии были достигнуты соглашения об улучшении работы пограничных пунктов и увеличении маршрутных направлений между двумя государствами.

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