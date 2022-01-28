Тюмень, 28 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Тюмени ООО «Бар Сервис» поплатилось за блогерскую вечеринку, которая проходила без соблюдения антиковидных правил. на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Цитата из к/ф «21 и больше» реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США Вечеринка

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Установлено, что 10 декабря 2021 года в развлекательном заведении «BullwarBar» проходила блогерская вечеринка на 300 человек. На видеозаписях, опубликованных в сети Instagram, видно, что большинство посетителей были без масок и не соблюдали санитарную дистанцию.

В судебном заседании представитель ООО «Бар Сервис» признал вину. Предприятие по решению суда за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности оштрафовано на 100 тыс. рублей.