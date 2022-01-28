Стокгольм, , 18:10 — REGNUM 27 января правительство Швеции, состоящее из «Социал-демократов», постановило, что в стране будет разрешено строительство объектов по окончательному захоронению ядерных отходов. Однако бывшие партнеры по правительственной коалиции в лице «Зеленых» заявили, что решение недостаточно продумано. В этом могли удостовериться зрители телеканала SVT, которые поздним вечером 27 января могли наблюдать полемику лидера «Зеленых» Пера Болунда и министра климата Анники Страндхелл, которая сейчас занимает пост, ранее принадлежащий Болунду.

Пер Болунд Mp.se

«Мы должны потратить какое-то время, чтобы быть уверенными, что решение является устойчивым, иначе другим людям придется терпеть трудности», — заявил Болунд.

В свою очередь Страндхелл отметила, что не видит никаких причин для беспокойства, ведь еще в августе 2021 года сам Болунд в качестве министра по климату заявлял, что до принятия решения остаются всего лишь считанные месяцы.

«Трусливо перекладывать ответственность на будущие поколения», — упрекнула министр лидера «Зеленых».