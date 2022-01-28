Ташкент, , 16:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который 28 января провел совещание, перечислил недостатки и проблемы в системе школьного образования. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

«На сегодняшний день 1695 школ по всей стране нуждаются в капитальном ремонте, 179 школ еще не достроены, более 3000 школ нуждаются в модернизации», — сказал президент.

Он сообщил, что в связи со строительством новых жилых массивов, расширением сельской инфраструктуры и ростом населения необходимо построить 270 новых школ.

По словам главы Узбекистана, в настоящее время в 2300 школах отсутствуют спортивные залы.

«Ни один из учащихся 84 школ с низким качеством образования не поступил в вуз в прошлом году, книжный фонд школьных библиотек годами не обновлялся, национальные музыкальные инструменты есть только в 615 школах», — сказал Мирзиёев.