Сыктывкар, 28 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки коронавирус был выявлен у 738 человек, шесть ковид-пациентов скончались, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 219 случаев, Ухте — 182, Усинске — 44, Сосногорском районе — 37, Воркуте — 33, Троицко-Печорском районе — 27, Княжпогостском районе — 22, Корткеросском районе — 21, Удорском районе — 19. Под медицинским наблюдением находятся 5 489 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сыктывкаре две поликлиники перевели под ковидные центры.