Москва, 29 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Законопроект о местном самоуправлении — инициатива о вертикали публичной власти чиновников. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Очевидно, что центральная власть подготавливала и тогда, и сейчас почву для возможного сворачивания местного самоуправления и преобразования его в местное государственное управление, потому что в качестве проводника в период непопулярных реформ предпочитает иметь органы местной власти, ответственные не перед населением, а перед вышестоящим начальством, что фактически ставит вопрос о необходимости работы в стране не местного самоуправления, а эффективного аппарата принуждения, существование которого возможно только на основе вертикального соподчинения», — рассуждает Матвеев.

«Да и что такое публичная власть, если речь идёт абсолютно не о публичной власти, а о вертикали исполнительной власти чиновников? Если в законе прописано о том, что губернатор может отрешить от должности даже всенародно избранного мэра, но у населения такой возможности нет, я задаю вам вопрос: на кого будет ориентироваться этот мэр? Кто является источником его власти: народ или вышестоящий чиновник, губернатор? Губернатор», — указал парламентарий.

«Поэтому это не является самоуправлением», — сделал он вывод.

Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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