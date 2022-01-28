Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Вечером 27 января министр Швеции по делам климата Анника Страндхелл сообщила, что после долгих лет консультаций правительство страны теперь может сообщить, что оно не возражает построить на территории государства объекты для окончательного захоронения ядерных отходов, то есть ядерные могильники, передает телеканал SVT.

Ядерное топливо

Таким образом, долгий процесс по выработке решения по данному вопрос завершен, и планы по строительство объектов для хранения ядерных отходов в Форсмарке могут быть реализованы.

«Благодаря сегодняшнему решению мы вместе с Финляндией станем мировыми лидерами в этой области», — отметила Страндхелл.

12 000 тонн радиоактивных отходов будут инкапсулированы в 6 000 медных контейнеров перед их транспортировкой в Форсмарк, которые будут храниться в скале на глубине 500 метров 100 000 лет.