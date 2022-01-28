Москва, 29 января, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Россия пока проигрывает политическую войну. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Я считаю, что мы недостаточно учитываем сложность и драматизм сложившейся ситуации. Гарвардский проект по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: перестройка, демократизация и третий этап — ликвидация. На мой взгляд, он сейчас в самом разгаре», — заявил Зюганов.

Страна проигрывает политическую войну, сказал он.

«Политическую войну мы пока проигрываем, и надо честно об этом сказать, потому что тот курс, который протоптала эта камарилья в 90-е годы, финансово-экономический, к сожалению, продолжается. Когда мы утверждали бюджет, я вам подробно говорил, он скроен по колониальным рецептам: торгуем сырьем, повышаем цены, обираем граждан, лишаем социальную сферу огромной помощи и ничего не прибавили ни на науку, ни на образование, ни на поддержку даже детей войны. Обогащается олигархия, базовые отрасли, ведущие не получают должного финансирования», — сказал Зюганов.

Необходимо экономический фактор учитывать при переговорах.

«Мне кажется, нам надо это учитывать, потому что не может быть сильной дипломатии без надежной экономики, сплоченного общества и своего проекта развития», — констатировал парламентарий.

Проблемы коммунист видит и в сфере информационной войны.

«Что касается информационной войны, в любой войне нужен штаб, нужна координация действий. Откровенно говоря, я не вижу», — указал Зюганов.