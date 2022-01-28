Стокгольм, , 15:56 — REGNUM Подрабатывающая социальным работником в муниципалитете Крамфорс (лен Вестерноррланд, Швеция) женщина получила текстовое сообщение от своего начальника, который попросил ее не носить головной убор на работе. В свою очередь женщина предпочла уволиться и сообщила об инциденте омбудсмену по вопросам дискриминации. Об этом 28 января сообщил телеканал SVT.

В хиджабе (сс) Ifrah Akhter

Отмечается, что под «головным убором» понимался хиджаб.

«Это невероятно неприятно, когда общение зашло так далеко. Крайне прискорбно», — заявил Микаэль Гидлёф, который отвечает за социальное обеспечение в Крамфорсе.

Встречи между начальником и женщиной не состоялось, но она получила от него сообщение об увольнении в виде СМС. В муниципалитете уже признались, что работодатель должен поговорить с уволенной лично, прежде чем «рубить с плеча» и за отказ снять головной убор увольнять ее по телефону с помощи СМС.