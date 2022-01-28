Афины , , 15:48 — REGNUM Дебаты по предложению о порицании правительства Греции, которые начнутся в парламенте страны 28 января, станут первоклассной возможностью для жителей страны услышать все, что следует сказать о том, что произошло в стране за два с половиной года правления «Новой демократии». Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому, выступая на телеканале SKAI 28 января.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

«Мы исходим из успехов и слабостей, мы не прячемся. У нас хватает смелости сказать, что пошло не так, и попытаться это исправить», — сказал Эконому. Отвечая на вопрос о возможности досрочных выборов, Эконому сказал, что год выборов остается неизменным, выборы пройдут в 2023 году.

Предложение о порицании правительства выдвинула партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс после того, как страна пострадала от последствий снежной бури. В партии подчеркнули, что причины для такого предложения — неудовлетворительная реакция властей на пандемию и ценовой кризис.