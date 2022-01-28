Берлин, , 15:27 — REGNUM Российский дипломат объявлен персоной нон-грата в Германии из-за подозрений в шпионской деятельности. Об этом сообщает 28 января журнал Der Spiegel.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что германские власти высылают сотрудника российского консульства в Мюнхене. Они полагают, что мужчина, получивший аккредитацию дипломата, на самом деле — сотрудник российской Службы внешней разведки. По данным издания, дипломат имеет отношение к делу гражданина России Ильнура Н., подозреваемого в шпионаже в Германии в пользу России.

Как сообщало ИА REGNUM, российского учёного Ильнура Н., работавшего в Баварии, арестовали в 2021 году. Власти ФРГ полагают, что он передавал России данные об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий.

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