Лима, , 15:14 — REGNUM Представитель Перу в Организации американских государств Ана Васкес Ривасплата была избрала председателем Комиссии ОАГ по делам миграции на период 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Члены ОАГ отметили, что избрание представителя Перу на данную должность означает приверженность правительства Педро Кастильо всестороннему решению проблем миграции.

Комитет по делам миграции является постоянным комитетом Межамериканского совета комплексного развития ОАГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Перу будет решать вопросы безопасности с Организацией американских стран