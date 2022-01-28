Рязань, 28 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Рязанской области 28 января госпитализированы 95 пациентов с COVID-19. За сутки выписаны после выздоровления 15 человек, зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 65 674 случаев заболевания COVID-19, в том числе 401 случай зафиксирован за последние сутки. Выздоровели 58 347 человек, скончались от осложнений 2 843 жителя.

По информации оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 0,61%.