Берлин, , 14:50 — REGNUM С предложением о создании «коридора безопасности» между странами — участницами Североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе и Россией, где нельзя было бы размещать вооружения и войска, выступила Левая партия (ЛП) Германии. Об этом 28 января говорится в заявлении руководства указанной политической силы, которое приводит агентство DPA.

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«Это (создание подобного коридора) способствовало бы соблюдению взаимных интересов в области безопасности», — отмечают руководители ЛП ФРГ.

Также они предложили заключить соглашение о запрете размещения войск и военной техники в таком «коридоре».

"Мы подчеркиваем приверженность обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины. Одновременно понятно и беспокойство России в связи с продвижением НАТО на восток», — добавляется в сообщении.

При этом в нем действия России у границы с Украиной называются якобы крайне «опасными и ошибочными», однако уточняется, что в существенной степени причинами обострения конфликта является стремление НАТО к гегемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава минобороны Польши и экс-председатель политического кабинета министра иностранных дел республики Ян Парыс в эфире Polskie Radio обвинил Германию в проведении «пророссийской политики».