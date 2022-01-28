Курган, 28 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 28 января с коронавирусной инфекцией госпитализировано 30 человек, выписались по выздоровлению 12. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего в медицинских организациях Курганской области на лечении находится 2009 человек, из них амбулаторно лечатся 1 727 человек, госпитализированы — 282 курганца.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 28 января выявлено 53 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 938 человека, скончались 1046 (два пациента за минувшие сутки).