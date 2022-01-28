Деревня Выра, Ленинградская область, 28 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Тело утонувшей на крещенских купаниях в Ленинградской области женщины, спустя девять дней поисков, обнаружили в километре от импровизированной купели. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

Пресс-служба ВОСВОД Поиски утонувшей в реке Оредеж продолжаются

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел вечером 19 января на реке Оредеж, недалёко от поселка Выра. 40-летняя женщина вместе с детьми и мужем пришла окунуться в импровизированную купель, которая не была оборудована по всем правилам безопасности, и утонула. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Все это время добровольцами и спасателями велись поиски погибшей.

«Тело было обнаружено в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби», — уточнили в СУ СК по Ленинградской области.