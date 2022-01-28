Липецк, 28 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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28 января подтверждено 623 новых случая заражения коронавирусом — на 239 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 89 тыс. 744 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 977 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 191 — за последние сутки.

За весь период скончались 3012 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.