Салехард, 28 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 28 января за сутки госпитализировано 77 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 462 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 237 ямальцев. Заразился коронавирусом 1101 человек — на 317 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 32 вахтовика.

«На Ямале, как и по всей территории России, мы констатируем лавинообразный рост заболеваемости коронавирусом. Это обусловлено очень высокой контагиозностью и быстрой передачей нового штамма «омикрон». Резерв коек, запасы лекарств и вакцин есть. Но нагрузка на здравоохранение сейчас очень высокая, особенно на амбулаторное звено. К счастью, в большинстве случаев течение болезни легкое или средней тяжести», — отметила руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

С начала пандемии в ЯНАО зарегистрирован 68 441 случай заражения коронавирусом, выздоровели 61 645 человек, 979 скончались (на одного больше, чем днём ранее).