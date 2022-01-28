Мадрид, 28 января 2022, 14:02 — REGNUM Социолог и политолог Педро Арриола, муж экс-министра продовольствия и здравоохранения Испании Селии Вильялобос, умер в Мадриде. Об этом агентству EFE сообщили источники в «Народной партии» (Partido Popular).
Арриола родился в 1948 году, окончил экономический факультет Университета Малаги и факультет политологии Мадридского университета Комплутенсе.
Его профессиональная карьера была тесно связана с Хосе Марией Аснаром, когда будущий премьер-министр Испании возглавлял правительство Кастилии и Леона.