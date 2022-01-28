Москва, 28 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума и Совфед продолжают работать над мерами защиты детей. В частности, предлагается устанавливать отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, а также приостанавливающий наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.