Вашингтон, 28 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Неясно, понимает ли Виктория Нуланд, что её угроза по «Северному потоку — 2» адресована в первую очередь немцам и другим заинтересованным в нормальной жизни европейцам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 января, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Как сообщалось ранее, Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину США добьются остановки проекта СП-2.

« Угрозы заместителя госсекретаря США Нуланд по поводу «Северного потока — 2» вызывают очевидные вопросы. Первый и главный: что имеется в виду под «вторжением» России на Украину? «Вторжением» в американском понимании было и «вторжение» нашей страны в Крым в 2014 году, но этот вопрос, получается, в Вашингтоне «проехали». Между тем, как тогда цель России заключалась в том, чтобы спасти население Крыма от карательных действий незаконной украинской власти и обеспечить его право на самоопределение, так будет и в Донбассе. Удастся сделать это путём выполнения имеющихся политических договорённостей, хорошо. Не удастся, захочет Киев с подачи своих западных кураторов подавить граждан Донецкой и Луганской Народных Республик силой, понятно, что Россия таких репрессий не допустит.

Второй вопрос таков: понимает ли Нуланд, что её угроза по «Северному потоку — 2» адресована в первую очередь немцам и другим заинтересованным в нормальной жизни европейцам. Немцы хотят, чтобы их промышленность работала на дешёвом российском газе, чтобы они могли нормально отапливать свои дома. Нуланд угрожает их всего этого лишить «в ответ на действия России».

Что же до заинтересованности Газпрома в «Северном потоке — 2», то да, она имеется, хотя, думаю, вложенные в этот проект средства Газпром себе уже вернул. Европейские «чародеи» рынка энергоносителей помогли. Можно ведь направлять в Европу и в два раза меньше газа, но по двойной цене.