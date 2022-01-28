Тюмень, 28 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 90 ковидных пациентов, 84 госпитализировано с COVID-19. Об этом 28 января сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 28 января коронавирус выявили у 818 тюменцев. Это на 178 человек больше, чем днём ранее. Охват тестированием за последнюю неделю — 603 на 100 тысяч населения — более чем в два раза выше установленного норматива.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 января коронавирус выявили у 98 984 человек, выздоровели 84 574 пациента, скончались 3717 (на девять человек больше, чем днём ранее).