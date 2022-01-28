Москва, 28 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В России готовы принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения нормализации двусторонних отношений, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Президент (России Владимир Путин) сказал: если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима ‑ и на эти действия, конечно, мы отвечали, — мы готовы, пожалуйста», — сказал Лавров в интервью четырем российским радиостанциям.

Вместе с тем, добавил министр, если Зеленский хочет обсуждать ситуацию в Донбассе, «идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению «нормандского формата» должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском».