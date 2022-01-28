Казань, 28 января, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Татарии с начала прививочной кампании по состоянию на 28 января от COVID-19 иммунизацию прошли 2 млн 383 тыс. 795 человек. Ревакцинированы только 183 105 жителей, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков и призвал население республики пройти повторную вакцинацию.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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На сегодняшний день в Татарии привиты 78,2% от общей численности населения, из них второй компонент получили 1 млн 884 тыс. 159 человек. Среди жителей Казани в возрасте 60+ вакцинирован 71% граждан, отметил Жаворонков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии заражения коронавирусом внутри семей происходят в 2,3 раза чаще, чем в трудовых коллективах.

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