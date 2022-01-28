Йошкар-Ола, 28 января, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 28 января лечение получают 626 пациентов, из них у 398 граждан подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 526 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 545 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 81 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики было госпитализировано 55 человек, выписаны 50 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января выздоровели с начала пандемии 28 348 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны восемь жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 692 случая заражения коронавирусом, из них 221 — за последние сутки.