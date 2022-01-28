Прага, 28 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. 27 января премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления в правительстве заявил, что достижение соглашения с Польшей по работе Турувского буроугольного рудника будет достигнуто в течение нескольких недель. Об этом сообщает Polskie Radio.

В шахте

«Мы находимся в постоянном контакте с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Сложившаяся ситуация нам не безразлична. Мы хотим достичь соглашения, которое будет приемлемым для обеих сторон. И скоро оно будет достигнуто. Я думаю, вопрос ближайших недель», — заявил чешский политик.

Также Петр Фиала напомнил, что проблемой в переговорах остается размер финансовой компенсации, а также период, в течение которого Суд Европейского союза будет осуществлять надзор за будущим соглашением, заключенным между Польшей и Чехией.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом. Переговоры были отложены.