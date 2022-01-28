Чебоксары, 28 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил врачей, которые в условиях пандемии коронавируса «находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь». За два года «пандемия потрепала нас по различным направлениям». Об этом руководитель региона заявил в своём послании 28 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru 2020 год. Олег Николаев

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Ставя задачи на 2022 год, глава Чувашии отдельно остановился на ситуации с коронавирусом.

«Пандемия потрепала нас по различным направлениям. Ситуация всё ещё остаётся очень напряжённой, мы с вами это почувствовали, готовясь даже к этому мероприятию. Набирает обороты «пятая волна». Конечно, мы пройдём этот сложный жизненный этап, обязательно укротим эту заразу. Вопрос только, какой ценой! Наши врачи борются за жизнь каждого пациента, есть случаи исцеления со стопроцентным поражением лёгких, но всегда чудес не бывает», — сказал Олег Николаев.

Он поблагодарил врачей, которые проявляют в этих условия героизм и стойкость, «находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь»:

«Но сегодня, на мой взгляд, самое действенное спасибо — это приход в пункт вакцинации. Инструмент защиты, доказавший свою эффективность, есть — это вакцина. Но, к сожалению, в силу разных убеждений не все выбирают проверенный вариант защиты себя и близких. Многие из них потом, уже на больничной койке, жалеют об этом. Ко мне лично поступило уже сотни аналогичных писем и сообщений».

Олег Николаев призвал жителей, которые ещё не прошли вакцинацию, привиться от ковида. И также акцентировал внимание на программе реабилитации переболевших COVID-19:

«С учётом наработанного опыта и расширяющихся возможностей прошу минздрав Чувашии проработать варианты увеличения охвата реабилитацией переболевших, а также меры по обеспечению доступности реабилитации жителей сельской местности».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 49 431 случай заражения коронавирусом, выздоровели 42 316 человек (85,6%), умерли 4190 жителей.

По последним данным оперативного штаба России (на 21 января), в Чувашии прививку от COVID-19 сделали 624 553 человека, в том числе двумя компонентами — 591 730 жителей. Коллективный иммунитет оценивается на уровне 52,5%.