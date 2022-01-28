Кабул, , 13:15 — REGNUM Афганская энергетическая компания «Брешна» объявила о подписании трёх документов, направленных на улучшение энергетического сектора, по итогам четырёхдневных переговоров с туркменской делегацией и турецкой компанией Çalık Enerji. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Подстанция

Компания заявила в информационном бюллетене от 27 января об успешном завершении встречи. Хафез Мохаммад Амин, исполнительный директор компании, в присутствии Абдул Латифа Мансура, главы министерства энергетики и водных ресурсов, подписал с «Туркменэнерго» контракт на строительство подстанции на 110−220 киловольт.

Отмечается, что в ходе четырехдневных встреч также было проведено всестороннее обсуждение ТАП (проект туркменской линии электропередачи 500 кВ из Афганистана в Пакистан).

Стороны подчеркнули необходимость скорейшего завершения строительства линии в 500 кВ Шеберган — Даште-Алван, которая будет способствовать безопасной передаче электроэнергии из Туркмении в Кабул.

В бюллетене говорится, что директор туркменских глобальных проектов по Афганистану и Пакистану Мурад Артыков назвал переговоры между тремя сторонами эффективными и конструктивными.